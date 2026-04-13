Luka Doncic | il piano segreto per tornare in campo ai Playoff

Luka Doncic sta seguendo un percorso di recupero dopo aver subito una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro durante una partita tra la Slovenia e la Spagna. La sua riabilitazione è attualmente in corso, con l’obiettivo di tornare in campo durante i Playoff. Non sono state comunicate date precise per il suo rientro, né dettagli sullo stato attuale della sua condizione fisica.

Luka Doncic sta gestendo la riabilitazione per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro tra la Slovenia e la Spagna. La stella dei Los Angeles Lakers, che salterà il resto della stagione regolare, ha completato la prima fase di cure a Madrid sotto la supervisione del medico Javier Barrio prima di spostarsi in patria. Il percorso terapeutico tra Madrid e la Slovenia. Dopo i primi trattamenti ricevuti nella capitale spagnola, l’atleta sei volte All-Star ha preferito trascorrere alcuni giorni in Slovenia per stare vicino ai propri familiari e alle figlie. Il piano clinico prevede un passaggio fondamentale: dopo questa breve sosta domestica, il giocatore dovrà tornare a Madrid per proseguire il programma di recupero fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luka Doncic: il piano segreto per tornare in campo ai Playoff Luka Don?i? pronto a tornare in campo: probabile presenza contro i Clippers venerdìIl focus della stagione è puntato sul rientro di una stella, sull’armonizzazione delle rotazioni e sull’obiettivo di chiudere la regular season con... Luka Doncic pronto a brillare nell'All-Star GameLa stagione continua con una notizia di rilievo per la NBA: la possibile partecipazione di Luka Doncic all’All-Star USA vs World, domenica,...