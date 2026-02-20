Luka Don?i? pronto a tornare in campo | probabile presenza contro i Clippers venerdì

Luka Doncic si prepara a scendere di nuovo in campo dopo aver subito un infortunio alla caviglia. La sua ripresa potrebbe avvenire già venerdì contro i Clippers, offrendo agli Mavericks una spinta importante. I medici lo hanno seguito passo passo e il giocatore si sente pronto a riprendere l’attività agonistica. La presenza di Doncic potrebbe cambiare le sorti della partita e rafforzare la squadra nella corsa ai playoff. I tifosi aspettano con ansia di vederlo di nuovo in azione.

Il focus della stagione è puntato sul rientro di una stella, sull’armonizzazione delle rotazioni e sull’obiettivo di chiudere la regular season con ritmo e salute. Dopo lo stop pre All-Star, Los Angeles affronta le ultime partite con una prospettiva mirata all’ottimizzazione delle risorse e all’aumento dell’efficacia collettiva, confidando nella capacità di trasformare il potenziale in risultati concreti nelle fasi decisive. Doncic si appresta a tornare in campo venerdì contro i Los Angeles Clippers, dopo la pausa che ha interrotto la stagione. Parallelamente, Reaves non sarà più gestito con una minutes restriction, secondo quanto comunicato dal coach.🔗 Leggi su Mondosport24.com

