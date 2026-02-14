Luka Doncic si prepara a partecipare all’All-Star Game di domenica, dopo aver dimostrato una crescita costante in questa stagione. La sua presenza potrebbe portare un tocco di spettacolo in una partita molto attesa dai tifosi. Il giocatore dei Dallas Mavericks si è allenato duramente questa settimana, cercando di recuperare da un infortunio alla caviglia.

La stagione continua con una notizia di rilievo per la NBA: la possibile partecipazione di Luka Doncic all’All-Star USA vs World, domenica, nonostante una pausa forzata di quattro gare per infortunio al bicipite femorale. Dopo un allenamento intenso giovedì, la situazione resta sotto osservazione, ma l’indicazione primaria è di un ritorno in campo calibrato, volto a testare ritmo e resistenza senza forzare il rientro completo. Doncic ha saltato le ultime quattro sfide dei lakers a causa di un infortunio al bicipite femorale, ma è tornato a muovere i carichi di lavoro con un allenamento robusto giovedì, in vista dell’impegno pre-break. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luka Doncic pronto a brillare nell'All-Star Game

LeBron James ha raggiunto un’altra prestazione notevole, eguagliando Luka Doncic nell’ultima vittoria dei Lakers.

I Dallas Mavericks dovranno fare a meno di Luka Doncic nella partita contro i Los Angeles Lakers.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Luka Doncic on what being named an All-Star Starter means to him

Argomenti discussi: Roma, arrivano gli americani: il basket torna in A. Tra i soci Doncic, con Nba Europe sullo sfondo; Doncic-Nowitzki per...rilanciare Roma! Ecco il progetto; Roma basket, si accelera: Nelson e Doncic pronti a riportare la Capitale in Serie A; Senza Doncic e Curry Lakers OK con gli Warriors, 10 punti per Kennard.

Doncic show, vince la scommessa con un canestro irreale a Eurobasket: Se segni faccio 50 piegamentiChe sia in partita, in allenamento o per scommessa, Luka Doncic i canestri li segna. A farne le spese è stato il compagno di Nazionale, Alen Omic, che per colpa del tiratore infallibile ha dovuto fare ... fanpage.it

Come Luka Doncic ha cambiato i Los Angeles Lakers. E viceversaIl 2 febbraio del 2025 la trade che portava Luka Doncic da Dallas a Los Angeles lasciava increduli tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Ora, dopo un anno trascorso in gialloviola, è possibile ... sport.sky.it

Kevin Durant pungente. Stuzzicato sul poco impegno della "vecchia guardia" per l'All-Star Game, KD sottolinea il poco impegno anche dei giocatori europei come Luka Doncic e Nikola Jokic. #cronachedibasket #nba #allstargame2026 #asg #kevindurant facebook

NBA - Sospiro di sollievo in casa Lakers: Luka Doncic salterà la partita di questa sera contro i Golden State Warriors a causa di uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro ma i gialloviola sono ottimisti sul fatto che lo sloveno abbia evitato un infortuni x.com