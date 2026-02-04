Geely punta agli impianti Ford in Europa per costruire modelli destinati all’UE

Ford e Geely stanno trattando da settimane per una possibile collaborazione in Europa. Secondo fonti di Autonews, le due aziende sono ormai vicine a definire un accordo che permetterebbe a Geely di usare gli impianti Ford nel Vecchio Continente. L’obiettivo è produrre modelli destinati al mercato europeo, sfruttando le strutture già esistenti. La trattativa si sta svolgendo senza particolari intoppi, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti.

Ford e Geely sarebbero in fase avanzata di colloqui per una possibile collaborazione produttiva in Europa, come riporta la testata specializzata Autonews.com. L'obiettivo, secondo diverse fonti vicine al dossier, sarebbe quello di condividere capacità industriale e tecnologie in un momento in cui i costi di sviluppo (soprattutto per elettrificazione e guida assistita) stanno mettendo sotto pressione i margini dei costruttori. Il punto centrale delle discussioni riguarda l' utilizzo, da parte del gruppo cinese, degli impianti europei di Ford per assemblare modelli destinati al m ercato UE. Il sito considerato più probabile è lo stabilimento spagnolo di Valencia, uno dei poli produttivi storici dell'Ovale Blu nel continente.

