Alcuni modelli di iPhone non potranno più essere riparati a partire da questa stagione. Apple prosegue la produzione di nuovi dispositivi, introducendo tecnologie aggiornate e mantenendo il ritmo nel lancio di prodotti. La scelta di interrompere la riparabilità di determinati modelli riguarda specifici dispositivi, mentre l’azienda continua a innovare con nuove uscite sul mercato.

La produzione di Apple è inarrestabile, tanto che l'azienda continua costantemente a proporre nuovi dispositivi muniti di nuove tecnologie per restare al passo con i tempi. Ecco perché in questo processo di evoluzione alcuni vecchi prodotti vengono infine lasciati indietro. Si tratta di quei modelli per i quali non è più possibile garantire assistenza tecnica e pezzi di ricambio originali. Di recenti altri due smartphone sono stati inseriti nella lista degli obsoleti, vale a dire l ' iPhone 4 da 8 GB e l' iPhone 5. Si tratta di due modelli effettivamente datati, dato che il primo è arrivato sul mercato nel 2010, mentre l'altro nel 2012, dopo lo smartphone 4S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio a questi iPhone: questi modelli non saranno più riparabili

Articoli correlati

Allarme iPhone, se hai questi modelli gettali subito: la tua sicurezza è a rischioApple ha ufficialmente inserito nella lista dei dispositivi obsoleti altri cinque modelli molto amati dagli utenti.

Leggi anche: Harley-Davidson, ecco le nuove moto Grand American Touring 2026: questi i modelli

Aggiornamenti e notizie su Occhio a questi iPhone questi modelli...

Temi più discussi: Prodotti Apple in sconto: dalle AirPods agli iPhone, passando per MacBook e iPad. La nostra selezione; Apple lancia una rivoluzione dell'intelligenza artificiale con tre dispositivi indossabili.; Realme 16 Pro e 16 Pro+ tra i più interessanti fra gli smartphone: ecco perché e le nuove offerte Amazon; Imparato: Occhio al Lecce, ha fatto perdere scudetti! Può accadere di tutto.

Occhio a questi iPhone: questi modelli non saranno più riparabiliApple aggiorna la lista dei dispositivi obsoleti per cui non è più possibile garantire assistenza tecnica e pezzi di ricambio originali ... ilgiornale.it

Home banking da mobile, occhio a questi cellulari che non supporteranno più le app: cosa fare in questo casoSi avvicina un momento delicato per i possessori di cellulari datati, dal momento che le app utilizzate per gestire l'home banking mediante smartphone smetteranno presto di funzionare: per poter ... ilgiornale.it

Il simbolo sparisce! Abbiamo fatto un esperimento: chiudendo un occhio e osservando il simbolo dal lato opposto, l'altro simbolo sparisce quando si avvicina il foglio! Ma com’è possibile Si tratta del “punto cieco” del nostro occhio https://geopop.it/agfAQ - facebook.com facebook

Ad occhio e croce lavoro nel calcio da 40 anni: dal 1979 al 1982 sono stato dirigente al Cesena Primavera con Arrigo Sacchi, poi ho fatto il ds in Promozione ( Imolese) 1986 Da fine 1986 fino al 2018 ho lavorato in mediaset seguenti SerieA, Champions , Euro x.com