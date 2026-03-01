Lucca Nottingham Forest è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli

Lucca e Nottingham Forest sono al centro di un’indiscrezione che circola nelle ultime ore, suggerendo una possibile conclusione della trattativa. La società inglese potrebbe aver deciso di non esercitare il diritto di riscatto dal Napoli. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma fonti vicine alla discussione indicano che la decisione potrebbe essere ormai prossima.

Lucca è un problema anche lontano da Napoli: avvio complicato al Nottingham Forest, i tifosi lo hanno già bocciato; #Lucca si è fatto conoscere pure al #NottinghamForest. I tifosi su X: Va messo su un aereo, non importa per dove Prepariamoci a rivederlo a #Dimaro. Alcuni commenti: Un esempio di come statistiche e numeri siano una marea di stronzate nel calcio. E anc; Lucca delude anche al Nottingham Forest, tifosi inglesi spazientiti: il retroscena; Rivelato: Quanto riceverà il Napoli se il Forest firma Lucca in modo permanente. Il Nottingham Forest ha già scaricato Lucca (ora il Napoli dovrà vedere a chi sbolognare il pesaturo)Lucca neanche convocato per la partita persa a Brighton: a giugno tornerà alla base. Anche Marianucci è ormai panchina fisso a Torino ... ilnapolista.it Flop Lucca, il Nottingham Forest non lo convoca: tribuna contro il BrightonTra difficoltà di ambientamento e rendimento altalenante, il futuro di Lucca al Nottingham Forest appare tutt'altro che definito. tuttonapoli.net Il #NottinghamForest non è soddisfatto dell'impatto di Lorenzo #Lucca. Quindi il club inglese non ha intenzione di attivare l'opzione di acquisto (35 milioni) e tornerà al #Napoli a fine stagione. Fonte: Nicolò Schira - facebook.com facebook #Lucca non convince, anche al Nottingham #Forest fanno fatica a digerire i suoi atteggiamenti. @SkySport x.com