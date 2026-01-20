Napoli, Lucca ancora indeciso sul trasferimento al Nottingham Forest. Dopo l’esperienza alla squadra partenopea, Lorenzo Lucca non ha ancora raggiunto i risultati sperati e si trova in una fase di valutazione. La decisione sul possibile trasferimento resta in sospeso, mentre il giocatore riflette sul suo futuro e sulle opportunità che potrebbero presentarsi in Inghilterra.

L’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli non ha finora prodotto i risultati attesi. Per questo motivo il club azzurro sta valutando seriamente una sua partenza, inserendolo tra i profili sacrificabili. Un’eventuale cessione permetterebbe alla società di muoversi con maggiore libertà anche sul fronte degli acquisti. Dall’Inghilterra, intanto, il Nottingham Forest segue la situazione con interesse. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account X ufficiale, l’attaccante no è convinto della destinazione e pare abbia chiesto altro tempo per decidere: “Lorenzo Lucca non ha ancora dato il via libera e ha chiesto altre 24-48 ore di tempo per riflettere sull’offerta del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, Lucca ancora dubbioso sul trasferimento al Nottingham Forest

