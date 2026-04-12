Anziani morti in ambulanza intercettazioni choc dell' autista Luca Spada | Mi è piaciuto farlo lo rifarò soffrono troppo

Un'autista impegnato nel servizio di emergenza e appartenente alla Croce Rossa è stato intercettato mentre parlava di cinque anziani deceduti durante il trasporto in ambulanza. Nelle conversazioni, l'autista ha dichiarato di aver apprezzato le azioni compiute e di volerle ripetere, affermando che le persone erano troppo sofferenti. L'uomo, successivamente sospeso, ha lavorato come autista sui mezzi di soccorso coinvolti nelle morti.

Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto. Per la Procura di Forlì è ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio aggravato di una 85enne Il caso degli anziani morti in ambulanza ha vi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo" Anziani morti in ambulanza, intercettazioni di Spada: “Mi è piaciuto, lo rifarò. I vecchietti soffrono troppo”Sei anziani morti durante trasporti sanitari nel Forlivese: l’autista di ambulanza arrestato per omicidio volontario sostiene che non è pentito,... Anziani morti in ambulanza, Luca Spada shock: “Vecchietti soffrono tanto, mi è piaciuto e lo rifarò”Svolta nelle indagini sulle morti sospette in ambulanza a Forlì: i carabinieri hanno arrestato Luca Spada, 27enne ed ex autista della Croce Rossa...