«Questa morte si poteva evitare, nostro figlio non lo meritava». I genitori di Paolo Mendico, il 14enne della provincia di Latina che si è tolto la vita perché vittima di bullismo, entrano in lacrime nello studio di Verissimo per raccontare la sofferenza di loro figlio e per chiedere giustizia. «Noi abbiamo le chat e vogliamo parlare, perché non abbiamo paura di nessuno», dicono Giuseppe e Simonetta Mendico a Silvia Toffanin. I primi atti di bullismo Paolo Mendico era un ragazzo dolce e sensibile. Amava suonare la chitarra, che strimpellava prima di andare a scuola, e adorava andare a pesca. «Paolo ha sofferto di bullismo fin dalle elementari - spiega mamma Simonetta - aveva delle maestre prepotenti e che gli urlavano contro. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Mendico, il dolore dei genitori: «Preside sospesa solo per tre giorni, davvero nostro figlio valeva così poco? La nostra vita è un inferno»

Giuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo.

Il caso di Paolo Mendico, il quattordicenne di Fondi che si è tolto la vita prima dell'inizio dell’anno scolastico, ha suscitato un’ampia discussione sul ruolo delle istituzioni scolastiche nel contrasto al bullismo.

