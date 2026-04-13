L’UNMS di Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale del Caduto Mutilato ed Invalido per Servizio

Il 17 aprile alle ore 11 si svolgerà presso il Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria una cerimonia in occasione della Giornata Nazionale del Caduto Mutilato ed Invalido per Servizio. L’evento è promosso dall’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Reggio Calabria e prevede un incontro ufficiale per ricordare i cittadini che hanno perso o subito danni in servizio. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e membri dell’associazione.

Reggio Calabria, 17 aprile – Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio, ore 11:00 Si terrà il prossimo 17 aprile alle ore 11:00, presso il prestigioso Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria, la celebrazione della Giornata Nazionale del Caduto Mutilato ed Invalido per Servizio. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Sezione UNMS di Reggio Calabria con l’obiettivo di rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria integrità fisica o la vita nell’adempimento del dovere, al servizio dello Stato e della collettività. A moderare l’incontro sarà il Commissario UNMS, Ufficiale OMRI Avv. Silvana Paratore, coordinatrice dell’evento, che guiderà i lavori e i momenti di riflessione previsti nel corso della manifestazione.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - L’U.N.M.S. di Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale del Caduto Mutilato ed Invalido per Servizio Al Gom di Reggio Calabria celebrata la 34esima Giornata del malatoIn occasione della 34esima Giornata del malato si è svolta al Gom una funzione religiosa si è presso la cappella dell’ospedale officiata da don... Reggio Calabria: la Pinacoteca celebra 30 anni di arte contemporaneaLa Pinacoteca civica di Reggio Calabria ospita, a partire da questo sabato, la mostra di arte contemporanea denominata PrimaVera Arte, un percorso...