Al Gom di Reggio Calabria celebrata la 34esima Giornata del malato

Questa mattina al Gom di Reggio Calabria si è celebrata la 34esima Giornata del malato. La funzione religiosa si è svolta nella cappella dell’ospedale, officiata da tre sacerdoti: don Francesco Marrapodi, don Stefano Iacopino e don Vincenzo Pace. Presenti pazienti, familiari e personale sanitario, tutti hanno partecipato con rispetto e silenzio. La celebrazione ha voluto ricordare e sostenere chi si trova in difficoltà e malattia.

