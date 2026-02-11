Al Gom di Reggio Calabria celebrata la 34esima Giornata del malato

Questa mattina al Gom di Reggio Calabria si è celebrata la 34esima Giornata del malato. La funzione religiosa si è svolta nella cappella dell’ospedale, officiata da tre sacerdoti: don Francesco Marrapodi, don Stefano Iacopino e don Vincenzo Pace. Presenti pazienti, familiari e personale sanitario, tutti hanno partecipato con rispetto e silenzio. La celebrazione ha voluto ricordare e sostenere chi si trova in difficoltà e malattia.

In occasione della 34esima Giornata del malato si è svolta al Gom una funzione religiosa si è presso la cappella dell'ospedale officiata da don Francesco Marrapodi, don Stefano Iacopino e don Vincenzo Pace. Un momento di raccoglimento e riflessione spirituale, vissuta con intensa partecipazione.

