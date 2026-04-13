A Reggio Calabria, la Pinacoteca civica ha inaugurato una mostra di arte contemporanea intitolata PrimaVera Arte, che sarà visitabile fino al 16 maggio. L’esposizione, che celebra i trent’anni di attività dell’istituzione, è aperta al pubblico a partire da questo sabato. La mostra include diverse opere di artisti contemporanei e resterà accessibile fino alla metà di maggio.

La Pinacoteca civica di Reggio Calabria ospita, a partire da questo sabato, la mostra di arte contemporanea denominata PrimaVera Arte, un percorso espositivo che rimarrà aperto al pubblico fino al 16 maggio. La rassegna, curata da Marisa Cagliostro e dalla funzionaria tecnica Daniela Neri, mette in luce una selezione di sculture, opere grafiche e dipinti realizzati da artisti che, tra gli anni ’90 e i giorni nostri, hanno vissuto e operato nel territorio cittadino e provinciale, spesso attraverso le iniziative promosse dall’Associazione Ulysses. Un ponte tra passato recente e nuove visioni artistiche. L’iniziativa nasce da una sinergia tra la Città Metropolitana e il Settore Cultura del Comune, con l’obiettivo di creare un collegamento temporale tra le collezioni storiche della Pinacoteca e la produzione artistica più recente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: la Pinacoteca celebra 30 anni di arte contemporanea

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