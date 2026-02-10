Love me Love me recensione | da Wattpad allo schermo un film pieno di cliché

Arriva su Prime Video l’adattamento del libro di Stefania S. che molti conoscono su Wattpad. Il film cerca di catturare l’attenzione dei fan della serie young adult, ma finisce per essere troppo prevedibile e superficiale. Non osa, e si limita a riproporre i cliché del genere, senza alcuna sorpresa.

Arriva su Prime Video l'adattamento della celebre serie letteraria Young Adult di Stefania S., che purtroppo non ha il coraggio di osare risultando un lungometraggio troppo superficiale. I frequentatori assidui di librerie si saranno accorti che, negli ultimi anni, lo scaffale dedicato ai libri romance è diventato sempre più grande, occupando con copertine ipercolorate buona parte del campo visivo di tutti coloro che, come noi, all'aria aperta preferiscono l'odore della carta. Molti di questi titoli hanno avuto già una vita e una fama su Wattpad, una piattaforma dove scrittori (o aspiranti tali) pubblicano le loro storie per un pubblico di lettori appassionati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Love Me Love Me è il nuovo film Original italiano di Prime Video, basato sul romanzo cult di Wattpad.

Un nuovo film tratto da un romanzo Wattpad porta sul grande schermo un triangolo amoroso tra adolescenti.

