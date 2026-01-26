Il 25 gennaio 2026, Meghan Markle ha sfilato sul red carpet del Sundance Film Festival indossando un abito che coniuga eleganza e modernità. Il suo look si distingue per linee semplici, dettagli curati e accessori di qualità, riflettendo un gusto raffinato e sobrio. Un’interpretazione contemporanea di stile, adatta a un evento di rilievo nel panorama cinematografico.

, che unisce linee pulite, dettagli sartoriali e accessori di lusso. La duchessa e il principe Harry hanno partecipato al Festival per la prima di Cookie Queens, film documentario prodotto dalla coppia, evidenziando il loro ruolo attivo nella promozione di contenuti cinematografici con messaggi positivi e impegno culturale. GUARDA LE FOTO Il 2025 di Meghan Markle, secondo Meghan Markle. Il fulcro del look è un cappotto in lana con cintura di Heidi Merrick, che definisce la silhouette con eleganza senza rinunciare a un tono rilassato e moderno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Meghan Markle ha catturato l’attenzione sul red carpet del Sundance Film Festival il 25 gennaio 2026 con un outfit sofisticato e moderno

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati visti insieme al Sundance Film Festival di Salt Lake City, in un'occasione pubblica poco frequente.

Durante il Palm Springs International Film Festival, Miley Cyrus e sua madre Tish hanno attirato l’attenzione per la loro somiglianza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

