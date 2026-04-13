L'Ospedale del Mare ha ricevuto le barelle dopo il controllo dei Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ospedale del Mare ha ricevuto nuove barelle in seguito ai controlli dei NAS, che avevano sollevato sospetti su un giro d’affari abusivo. Durante le verifiche, si è parlato anche di ambulanze private che affittavano lettighe ai pazienti a quaranta euro l’ora. Nel frattempo, sono state consegnate barelle provenienti da altre strutture dell’ASL, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sul motivo del trasferimento.

Mentre emerge il presunto caso di ambulanze private che affittavano lettighe ai pazienti a quaranta euro l'ora, arrivano barelle da altre strutture dell'Asl.🔗 Leggi su Fanpage.it

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