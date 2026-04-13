L'Ospedale del Mare ha ricevuto le barelle dopo il controllo dei Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo
L’Ospedale del Mare ha ricevuto nuove barelle in seguito ai controlli dei NAS, che avevano sollevato sospetti su un giro d’affari abusivo. Durante le verifiche, si è parlato anche di ambulanze private che affittavano lettighe ai pazienti a quaranta euro l’ora. Nel frattempo, sono state consegnate barelle provenienti da altre strutture dell’ASL, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sul motivo del trasferimento.
Mentre emerge il presunto caso di ambulanze private che affittavano lettighe ai pazienti a quaranta euro l'ora, arrivano barelle da altre strutture dell'Asl.🔗 Leggi su Fanpage.it
I Nas all’Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanzeIspezione dei Nas nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; i carabinieri avrebbero riscontrato un numero insufficiente di barelle nel Pronto Soccorso.
Barelle insufficienti al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, il caso del noleggio “privato”. I controlli dei NasPrima la denuncia sui social, poi i controlli quasi immediati dei carabinieri del Nas e infine – quasi in risposta al clamore – l’arrivo di nuove...