L'Ospedale del Mare ha ricevuto le barelle dopo il controllo dei Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo

L’Ospedale del Mare ha ricevuto nuove barelle in seguito ai controlli dei NAS, che avevano sollevato sospetti su un giro d’affari abusivo. Durante le verifiche, si è parlato anche di ambulanze private che affittavano lettighe ai pazienti a quaranta euro l’ora. Nel frattempo, sono state consegnate barelle provenienti da altre strutture dell’ASL, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sul motivo del trasferimento.