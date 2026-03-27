Dobbiamo parlare del look di Severus Piton nella nuova serie di Harry Potter
Nella nuova serie di Harry Potter, il personaggio di Severus Piton presenta un look che ha suscitato discussioni tra i fan. La sua acconciatura, l’abbigliamento e l’aspetto complessivo sono stati riproposti in modo fedele ai dettagli del libro e del film originale. La rappresentazione visiva del personaggio contribuisce a mantenere la coerenza con le interpretazioni precedenti, anche in presenza di alcune variazioni estetiche.
Che siate fan di Harry Potter o meno, tutti concorderete nel dire che, quando si tratta di definire il look di un mago, i dubbi sono ben pochi. Un cappello a punta, delle lunghe e pesanti mantelle con qualche strana fantasia e forse una camicia che sembra provenire da una mansarda rimasta chiusa per troppo tempo. Ecco, dimenticate tutto, perché Severus Piton sembra avere qualcosa da ridire in merito. A meno che non abbiate trascorso le ultime ventiquattro ore nella mansarda sopracitata, avrete visto il primo teaser trailer della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. Come dite? «Basta, ci sono già i film!». Beh sì, ecco, la faccenda è un po’ più complicata di così. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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