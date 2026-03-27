Nella nuova serie di Harry Potter, il personaggio di Severus Piton presenta un look che ha suscitato discussioni tra i fan. La sua acconciatura, l’abbigliamento e l’aspetto complessivo sono stati riproposti in modo fedele ai dettagli del libro e del film originale. La rappresentazione visiva del personaggio contribuisce a mantenere la coerenza con le interpretazioni precedenti, anche in presenza di alcune variazioni estetiche.

Che siate fan di Harry Potter o meno, tutti concorderete nel dire che, quando si tratta di definire il look di un mago, i dubbi sono ben pochi. Un cappello a punta, delle lunghe e pesanti mantelle con qualche strana fantasia e forse una camicia che sembra provenire da una mansarda rimasta chiusa per troppo tempo. Ecco, dimenticate tutto, perché Severus Piton sembra avere qualcosa da ridire in merito. A meno che non abbiate trascorso le ultime ventiquattro ore nella mansarda sopracitata, avrete visto il primo teaser trailer della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. Come dite? «Basta, ci sono già i film!». Beh sì, ecco, la faccenda è un po’ più complicata di così. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dobbiamo parlare del look di Severus Piton nella nuova serie di Harry Potter

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