Il ct della Nazionale italiana ha deciso di non apportare cambiamenti importanti alla formazione per i prossimi play-off dei Mondiali 2026. La squadra si prepara ad affrontare in semifinale l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo, mentre l’unica possibile novità potrebbe riguardare l’inclusione di Palestra tra i convocati. Nessun altro elemento è stato annunciato in vista di questa partita cruciale.

Sportmediaset anticipa quello che potrebbe essere l'undici titolare: Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle fasce, Politano e Dimarco; a centrocampo, Barella, Locatelli e Tonali. Davanti, Retegui e Kean (o Pio Esposito). Db Firenze 01092025 - allenamento e conferenza stampa Italia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso Il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso sta riflettendo sulle convocazioni per i play-off dei Mondiali 2026, dove gli Azzurri affronteranno in semifinale l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo. Il ct sembra però essere sicuro su delle scelte specifiche. A poco più di tre settimane dall’appuntamento più importante, Gattuso ha già in testa la formazione che dovrà affrontare l’Irlanda del Nord a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso non farà esperimenti ai play-off, l’unica novità nelle convocazioni potrebbe essere Palestra

Gattuso ha già le idee chiare per le convocazioni di marzo: Palestra e un ritornoGennaro Gattuso è al lavoro per cercare di impostare la nazionale italiana in vista dei playoff per i mondiali in programma a marzo con la semifinale...

Leggi anche: Italia verso i playoff: Gattuso si affida ai fedelissimi, ma inserisce Palestra e Verratti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gattuso non farà esperimenti ai play....

Temi più discussi: Gattuso faccia il ct alla... Ringhio: c'è un'Italia che va convocata; Inter, lo scudetto a un passo non placa le polemiche: Thuram nel mirino dei tifosi, Barella fa preoccupare Gattuso; Ribaltone improvviso, Gattuso non lo convocherà: fuori dalla Nazionale; Ora a Gattuso serve esperienza, poi sarà il tempo anche di Vergara.

Gattuso rivela: 'Da CT ho scopiazzato Lippi', l'omaggio al maestro«Lo ringrazio e non nego che da quando sono CT ho fatto tanto copia e incolla di quello che ha fatto lui. L’essere coerente, l’essere vero, se vuoi creare un gruppo c’è solo una strada: dare quella ... it.blastingnews.com

Napoli, Vergara a cena con la Nazionale e GattusoLa chiamata di Gattuso a Vergara è arrivata. Non è ancora la prima convocazione ma è solo per un invito: a cena. Perché il ct dell'Italia, a Napoli, stasera radunerà intorno a un tavolo i suoi azzurri ... ilmattino.it

Sportmediaset anticipa quello che potrebbe essere l'undici titolare ai play-off contro l'Irlanda del Nord. Leggi l'articolo completo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/gattuso-non-fara-esperimenti-ai-play-off-lunica-novita-nelle-convocazioni-potrebbe-essere-palest facebook

Kean: "Fastidio alla tibia Sto meglio. Gattuso ci dà la carica giusta" #SkySport #Kean x.com