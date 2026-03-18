Lorenzo Musetti ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Miami, torneo che si sta svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti. La sua assenza è stata annunciata alla vigilia dell'inizio del torneo, lasciando il circuito senza il suo nome tra i partecipanti. La sua presenza avrebbe dovuto essere tra le favorite, ma ora non prenderà parte alle partite previste.

Lorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo incominciato oggi sul cemento statunitense. Il numero 5 del mondo ha deciso di dare forfait a due giorni dall’esordio, che lo avrebbe visto contrapposto o allo spagnolo Rafael Jodar o al tedesco Yannick Hanfmann al secondo turno. Al suo posto, con tabellone già composto, subentrerà un lucky loser. Per il momento il 24enne toscano non è intervenuto sulla sua scelta di non giocare il secondo torneo di questo livello in stagione, ma è facile intuire che a causare il suo forfait siano le condizioni fisiche non impeccabili: dopo i problemi riscontrati nei quarti di finale... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti salta il Masters 1000 di Miami! Forfait alla vigilia

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