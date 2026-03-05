Lorenzo Musetti ha dichiarato di sentirsi molto bene e di avere buone sensazioni mentre riprende il suo percorso a Indian Wells, nel circuito internazionale del tennis. Dopo un periodo di pausa, il tennista italiano si presenta in forma e pronto a competere nuovamente sui campi più importanti del circuito maschile. La sua partecipazione al torneo segna il ritorno in scena di un atleta molto seguito nel panorama tennistico.

Lorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Si era lasciato il toscano in quell’amarissimo quarto di finale degli Australian Open a Melbourne, dove l’azzurro stava dominando la sfida contro il serbo Novak Djokovic. Avanti di due set, la partita sembrava nel pieno controllo di Lorenzo, ma poi il problema all’adduttore della coscia e la decisione di ritirarsi nel terzo parziale. “Non è stato facile da digerire una situazione del genere. Tuttavia, ho sfruttato quella partita anche per trovare degli spunti su cui stiamo lavorando per migliorare il mio gioco“, le parole di Musetti ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigenerato”

Lorenzo Musetti: “Aver sofferto un po’ mi farà bene in vista del match con Sonego”Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa dopo essersi qualificato al secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis approfittando del...

Eva Robin’s: «Con Gianni Boncompagni ho vissuto un trauma. Oggi mi sento un po’ sgualcita»Eva Robin’s oggi descrive la sua vita come una favola costruita con immaginazione, a partire dalla casa in cui vive fino al percorso artistico che...

Aggiornamenti e notizie su Lorenzo Musetti.

Discussioni sull' argomento Musetti pronto al ritorno in campo: 'Buone sensazioni. Ho lavorato tanto, sono pronto'. VIDEO; Musetti: Ritiro contro Djokovic? Difficile da digerire. Ci sono rimasto male.

Lorenzo Musetti: Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigeneratoLorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Si era lasciato il toscano in quell'amarissimo ... oasport.it

Musetti prima dell'Atp Indian Wells: Buone sensazioni. Ho lavorato tanto, sono prontoAl rientro in campo al Masters 1000 di Indian Wells dopo l'infortunio agli Australian Open, Lorenzo Musetti ha parlato a Sky Sport: Mi sento bene e pronto fisicamente. In termini fisici ho delle buon ... sport.sky.it

Matteo Berrettini Italia. Giulio Cercato · Next To You. California dreaming con Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che scaldano i motori al Tennis Paradise di Indian Wells! tennischannel - facebook.com facebook

TESTIMONI DELLA STORIA È ufficiale: da questa settimana, per la prima volta in assoluto, ci sono tre tennisti azzurri nella Top 15 del ranking ATP! Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (15): sono loro i protagonisti! E con questo trio l’It x.com