Negli ultimi anni, la ricerca sulla longevità ha assunto un ruolo sempre più centrale, portando a nuove strategie per prolungare la vita. Le innovazioni scientifiche e tecnologiche permettono di studiare più approfonditamente i processi di invecchiamento e di sviluppare interventi mirati. Questa corsa alla vita lunga coinvolge settori diversi, dalla medicina alla biotecnologia, mentre le aziende e le istituzioni investono risorse significative in questa direzione.

La longevità è entrata in una nuova fase storica. Per gran parte del Novecento, vivere più a lungo è stato il risultato di progressi diffusi – vaccini, antibiotici, miglioramento delle condizioni igieniche – che hanno innalzato l’aspettativa di vita in modo relativamente uniforme nei Paesi industrializzati. Oggi, invece, la durata della vita sta diventando sempre più il prodotto di innovazioni tecnologiche avanzate, accessibili in modo diseguale e sempre più integrate nelle strategie economiche e politiche degli Stati. In questo passaggio, la longevità smette di essere solo un indicatore di sviluppo e si trasforma in una leva di potere. A livello globale, l’aspettativa di vita ha raggiunto circa 73 anni nel 2022, con differenze significative tra regioni (World Bank, 2023).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Longevità e potere: la corsa alla vita lunga come nuova competizione strategica

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