L' olio extravergine abruzzese conquista i buyer internazionali al Vinitaly

Durante il Vinitaly, l’olio extravergine abruzzese ha attirato l’attenzione dei buyer internazionali nella sala Italy Tasting al Pala Expo di Veronafiere. Decine di acquirenti di diversi paesi hanno partecipato a una degustazione dedicata agli oli premiati con il Sol d’Oro – Emisfero Nord, un riconoscimento di rilievo nel settore. La presentazione ha mostrato l’interesse verso i prodotti della regione, noti per la qualità e i riconoscimenti ottenuti.

L'olio extravergine d'oliva d'Abruzzo protagonista nella sala Italy Tasting del Pala Expo di Veronafiere, dove decine di buyer internazionali hanno partecipato a un’esclusiva degustazione degli oli extravergine vincitori del prestigioso Sol d’Oro – Emisfero Nord.Sono ben 10 gli oli prodotti in.🔗 Leggi su Ilpescara.it Olio “extravergine” solo in etichetta: sequestrate 18 tonnellate al portoTempo di lettura: 2 minutiMaxi operazione tra Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Carabinieri: bloccato un container diretto in Canada. Leggi anche: L’Abruzzo al Sol Expo di Verona: premiato il suo l’olio extravergine Argomenti più discussi: Vinitaly: l'olio extravergine conquista i buyer internazionali; Stefano Adamo muore mentre pranza al Vinitaly, malore fatale per l'imprenditore salentino: aveva 51 anni; Ponte sul Trigno, dove si trova e perché è importante (collegamento chiave tra Abruzzo e Molise). TP24 - Il territorio in diretta. . Le Uve, un anno di vino raccontato da Colomba Bianca, al Vinitaly 2026 - facebook.com facebook #Vinitaly, allo stand #Confagricoltura il Commissario #Hansen su invito presidente #Copa #Giansanti @vinitalyclub @VRfiere @CHansenEU @masgiansanti @Confagricoltura @COPACOGECA x.com