L’Abruzzo al Sol Expo di Verona | premiato il suo l’olio extravergine

L’Abruzzo ha partecipato al Sol Expo di Verona presentando il suo olio extravergine di alta qualità. L’evento ha visto la premiazione di questo prodotto, riconosciuto tra i più rappresentativi della cucina italiana. L’olio extravergine si conferma come uno dei tre alimenti più consumati dagli italiani, secondo un’indagine di Nomisma.

L’Abruzzo protagonista al Sol Expo di Verona con l’olio extravergine di qualità. Terzo alimento irrinunciabile per gli italiani, dopo pasta e pizza, l’extravergine, secondo un’indagine Nomisma, è tra i prodotti più rappresentativi della tavola tricolore. E alla fiera internazionale degli extravergini, in un’area di oltre 130 metri quadrati, lo Spazio Abruzzo ha ospitato degustazioni e masterclass tematiche riservate in particolare a ristoratori e buyers con l’obiettivo di promuovere l’olio verde abruzzese. Inoltre, ben 10 oli prodotti in Abruzzo, sui 315 in degustazione provenienti da altre regioni italiane, ma anche da Spagna, Turchia,... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

L’eccellenza mediterranea approda a Verona: Il Premio “Olio delle Sirene” protagonista al Sol ExpoDal 1° al 3 marzo 2026, il Sol Expo – The Olive & Oil Trade Show ospita un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti dell’olio...

Il Premio “Olio delle Sirene” protagonista al SOL EXPO 2026In occasione del prestigioso SOL EXPO (The Olive & Oil Trade Show) di Verona, l’EWS – European Workshop Sorrento riconferma il proprio ruolo...

Tutto quello che riguarda Sol Expo di

Temi più discussi: L’Abruzzo al Sol Expo di Verona. Attività di promozione e premi per l’olio extravergine; Il Molise al Sol expo di Verona; Classifiche: il migliore olio Evo a Sol Expo 2026; Sol d’Oro 2026, proclamati a Verona i migliori oli dell’emisfero nord. Ecco tutti i vincitori.

Il Molise al Sol expo di VeronaLa filiera dell'olio del Molise si presenta alla Fiera internazionale di Verona 'Sol Expo' con i produttori di olio extravergine di oliva del territorio. rainews.it

Il Molise al Sol Expo di Verona, degustazioni, showcooking e laboratoriLa filiera dell'olio del Molise si presenta alla Fiera internazionale di Verona 'Sol Expo' con i produttori di olio extravergine di oliva del territorio. (ANSA) ... ansa.it

Extracuoca al Sol Expo di Verona 2026 Alessandra Baruzzi, figura centrale del concorso nazionale Extra Cuoca, dove ricopre il ruolo di giudice e membro della commissione di valutazione, in occasione del SOL Expo di Verona 2026 gli scorsi giorni, nello nell - facebook.com facebook