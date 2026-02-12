Questa mattina, i finanzieri, i carabinieri e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 18 tonnellate di olio extravergine che risultava solo in etichetta. Durante un controllo al porto, hanno fermato un container diretto in Canada che conteneva prodotto non conforme. L’operazione è nata da un’indagine su possibili frodi alimentari e ha portato al sequestro di merce che sembrava di alta qualità, ma che in realtà non rispettava le norme. Nessuno è stato ancora arrestato, ma le forze dell’ordine continuano le verific

Tempo di lettura: 2 minuti Maxi operazione tra Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Carabinieri: bloccato un container diretto in Canada. Denunciato il titolare di una ditta olearia abruzzese. Oltre 18 tonnellate di olio d’oliva falsamente dichiarato come “extravergine” sono state sequestrate al porto commerciale di Salerno nel corso di un’operazione congiunta condotta dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Campania 2 Salerno – insieme ai militari del Guardia di Finanza e ai carabinieri del Carabinieri Tutela Agroalimentare, nell’ambito delle attività di monitoraggio dei flussi di import ed export di olio d’oliva promosse dalla “Cabina di Regia” istituita presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Olio “extravergine” solo in etichetta: sequestrate 18 tonnellate al porto

Approfondimenti su Olio Extravergine

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olio Extravergine

Argomenti discussi: Perché l’olio extravergine italiano è in crisi; Olio evo, tra prezzo e valore: perché la filiera cerca nuove alleanze; SOL Expo 2026: l’evoluzione dell’oro verde ha 30 anni (e non è mai stata così dinamica); Olio italiano in crisi: l’import dalla Tunisia e guerra dei prezzi minaccia il Made in Italy.

Olio spacciato per extravergine, maxi sequestro al porto di SalernoSequestrate oltre 18 tonnellate di olio d'oliva falsamente etichettato come extravergine nel porto di Salerno durante controlli. cronachedellacampania.it

È a rischio: l'olio extravergine d'oliva italiano è in profonda crisi?L’extravergine italiano è in crisi: importazioni record e prezzi in calo. Coldiretti denuncia dumping e tracciabilità debole, Assitol invita alla cautela. buonissimo.it

STRACCETTI DI MANZO Un secondo di carne gustoso e cremoso, che piacerà a tutti INGREDIENTI 500g di noce di manzo o altro taglio magro 200ml di brodo vegetale Farina 00 Olio extravergine di oliva Sale fino Rucola Pomodorini PROCEDIMENTO Tag - facebook.com facebook