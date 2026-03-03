Lo straziante addio al piccolo Jason morto a 3 anni dopo un terribile male | Era un bimbo speciale di una bontà rara

A Rimini, una chiesa gremita ha assistito all’ultimo saluto di un bambino di tre anni, deceduto dopo aver combattuto una grave malattia. Molti presenti hanno ricordato il piccolo come un bambino dolce e generoso, mentre la cerimonia si è conclusa con momenti di grande emozione e commozione. La comunità si è raccolta per rendere omaggio alla sua memoria in un’atmosfera di tristezza e rispetto.

Rimini, 3 marzo 2026 – Una chiesa piena, un silenzio che pesa e poi si scioglie in lacrime. Questa mattina, nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Viserbella, Rimini ha dato l'ultimo saluto a Jason Gasperoni, il bimbo di tre anni morto il 28 febbraio dopo quasi due anni di lotta contro un rabdomiosarcoma alveolare metastatico, una forma rara e aggressiva di tumore dei tessuti molli che colpisce soprattutto i bambini. Accanto al piccolo feretro c'erano il papà Francesco Gasperoni, la mamma Laura Moretti, la sorellina Helena, i nonni, gli zii. E attorno a loro una comunità intera. "Abbiamo vissuto una cerimonia molto toccante, con una grande partecipazione e una vicinanza sincera da parte di tante persone.