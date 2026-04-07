Alcaraz brutalmente schietto a Monte Carlo | Sarò onesto perderò il numero 1 Sinner mi supererà
Alcaraz, al torneo di Monte Carlo, ha dichiarato che probabilmente perderà il primo posto della classifica ATP durante questa stagione primaverile, prevedendo che Sinner lo supererà. Dopo aver vinto contro Baez, il tennista ha affermato con schiettezza che sarà onesto con i suoi tifosi riguardo alla situazione della classifica. La corsa al numero uno si gioca anche in questa manifestazione.
A Monte Carlo c'è anche in palio il numero 1 della classifica ATP. Alcaraz dopo aver vinto con Baez ha dichiarato che sicuramente in questa primavera perderà il primo posto a vantaggio di Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcaraz sincero su Sinner: “Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini”“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie.
Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP.
SINNER E ALCARAZ LA LORO ESILARANTE INTERVISTA DOPPIA DOPO LA FINALE DEL SIX KING SLAM.
Monte Carlo: Alcaraz debutto vincente. Battuto BaezSi trasforma in un semplice allenamento agonistico il debutto del numero 1 del mondo Carlos Alcaraz sulla terra battuta. Lo spagnolo, braccato ... sport.tiscali.it
Alcaraz-Baez highlights Atp Monte-Carlo. VIDEOBuona la prima per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto l'argentino Sebastian Baez all'esordio stagionale al Masters 1000 di Monte-Carlo: 6-1, 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Nel v ... sport.sky.it