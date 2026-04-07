Alcaraz brutalmente schietto a Monte Carlo | Sarò onesto perderò il numero 1 Sinner mi supererà

Alcaraz, al torneo di Monte Carlo, ha dichiarato che probabilmente perderà il primo posto della classifica ATP durante questa stagione primaverile, prevedendo che Sinner lo supererà. Dopo aver vinto contro Baez, il tennista ha affermato con schiettezza che sarà onesto con i suoi tifosi riguardo alla situazione della classifica. La corsa al numero uno si gioca anche in questa manifestazione.