Lunedì 13 aprile alle 16, il leader del Movimento 5 Stelle ha organizzato una conferenza stampa. Nelle ultime ore, si sono susseguite tensioni tra Conte e un altro esponente politico del medesimo movimento. Nel frattempo, un ex collaboratore di un noto giornale ha pubblicato alcune rivelazioni sui recenti sviluppi interni al partito. La giornata è stata caratterizzata anche da alcuni movimenti di un collaboratore di un quotidiano nazionale.

Giornata campale per il leader pentastellato Giuseppe Conte: lunedì 13 aprile alle ore 16 presenta nella sede della Camera di Commercio di Roma (altro luogo da inserire di diritto nelle “location low cost”, oltre alle già conosciute Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al centro di un articolo di Lettera43 ) il suo libro Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia, edito da Marsilio, dove lui stesso ammette di saper giocare “sporco”, specie nelle relazioni internazionali con i vertici di Bruxelles. Questa è la presentazione alla stampa, poi mercoledì 15 aprile in Galleria Alberto Sordi è la volta dell’incontro con il pubblico, con la direttrice di Qn-Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, e il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo scontro Conte-Di Maio, gli ultimi movimenti da Leonardo e le altre pillole

L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giorno“L’ultimo ideologo del vecchio Pci” mette un’altra volta insieme, a un tavolo, la segretaria dem e il leader del M5s… Le chicche di L43.

Lo scontro politico su Sal Da Vinci, Tajani tra Medio Oriente e Ciociaria: le pillole di L43La polemica sul vincitore di Sanremo associato alla camorra è partita da Cazzullo ed è arrivata al sindaco di Napoli Manfredi e a De Magistris.