Lo Jolo alla prova Cubino | in palio punti d’oro

Tredici vittorie in ventidue partite: solo la Lampo Meridien capolista ha vinto di più. A fronte di 20 gol subìti (terza miglior difesa) e 31 segnati (sesto miglior attacco). "Equilibrio" e "cinismo" sono le parole che descrivono al meglio l'exploit dello Jolo, secondo nel girone A di Promozione con 44 punti da neopromosso e a sette lunghezze dal vertice. La squadra allenata da coach Luigi Ambrosio non ha il tasso tecnico e qualitativo della prima della classe e non spicca rispetto ad altre rivali più quotate né in attacco né in difesa. Ma dalle statistiche, emerge come il sodalizio pratese brilli rispetto alle avversarie per identità di squadra, mentalità e coesione del gruppo: i numeri parlano di una formazione che riesce spesso e volentieri a portare a casa il risultato, di riffa o di raffa, anche quando non riesce a giocare bene.

Lo Jolo a Montelupo: in palio tre punti d'oro

