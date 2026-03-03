Consar pile ricaricate e zero sostituzioni Valentini | Volevo risposte dai titolari

La domenica della Consar si è svolta senza intoppi, con i giocatori che hanno potuto contare sulle pile ricaricate e senza doverle sostituire durante la partita. Valentini ha chiesto chiarimenti ai titolari riguardo a questa gestione, evidenziando la sua volontà di ottenere risposte precise. La giornata si è conclusa con il controllo delle attrezzature, confermando il normale svolgimento dell'incontro.

La domenica della Consar è filata liscia, come si intuiva sin dalle battute iniziali: controllo agonistico del match, schiacciatori tutti in palla, errori limitatissimi, mentre dall’altra parte Sorrento opponeva solo impegno e buona volontà, priva di tre giocatori e con l’atteso ex Alberto Pol in panchina per onor di firma, limitato, come altri compagni, da un fastidioso virus. L’assegnazione del premio mvp aveva molti candidati. La scelta è caduta su Andrea Canella, protagonista di una spettacolare premiazione, raggiunto a centrocampo dal suo splendido Retrivier Simba ricoperto dalla maglia da gioco del padrone e presenza familiare al De Andrè. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Consar, pile ricaricate e zero sostituzioni. Valentini: "Volevo risposte dai titolari" Leggi anche: Il freno a mano della Consar è la battuta. Valentini: "Troppo poco un solo ace" Leggi anche: Pietro Valentini: “Fregene ha atteso troppo: ora servono risposte”