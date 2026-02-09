LIVE Italia-Giappone 3-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | Della Rovere firma il terzo gol

L’Italia batte il Giappone 3-1 nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Della Rovere segna il terzo gol, mentre le azzurre fanno il loro ritorno sul ghiaccio dopo un minuto di pausa. La partita si infiamma quando Caumo viene penalizzata per una carica irregolare, lasciando l’Italia in inferiorità numerica per due minuti. Gli spettatori seguono con attenzione ogni azione, sperando in un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Un minuto al ritorno sul ghiaccio dell’azzurra. 4? Carica irregolare di Caumo, che va in panca punite lasciandoci in inferiorità numerica per 2 minuti. 3? Sull’onda dell’entusiasmo le azzurre continuano ad attaccare con la voglia di assestare il colpo del KO. 1? GOOOOOL ITALIAAAAA! Erroraccio della difesa nipponica e Della Rovere non sbaglia infilando Masuhara dopo la prima ribattuta. Italia-Giappone 3-1. TERZO PERIODO 13:37 Grande sofferenza negli ultimi minuti, ma le azzurre di coach Bouchard sono ancora in vantaggio. Solita lunga pausa per rifacimento ghiaccio, a tra poco! FINE SECONDO PERIODO 20? SI! Riusciamo ad allontanare il disco con Fortino dopo una serie infinita di conclusioni nipponiche ribattute dalla difesa ed un ottima Durante 19? Un minuto al rientro sul ghiaccio di Saletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

La partita tra Italia e Francia agli Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile si è conclusa con un risultato netto: 4-1 per le azzurre.

Questa mattina si gioca la partita tra Italia e Giappone nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

MilanoCortina2026 - MEDAGLIERE Italia al Comando, in coabitazione con Giappone e Norvegia, al termine della prima giornata. #notizie #valdagri #press facebook

Omaggio all'Italia dal Giappone Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, tutti gli atleti giapponesi hanno sfilato sventolando la doppia bandierina: quella del Sol Levante e i tricolori italiani per rendere omaggio al Paese ospitante #HomeOfT x.com