Voragine in via San Felice a Bologna paura tra i cittadini | vigili del fuoco al lavoro

Una voragine si è aperta in via San Felice a Bologna, causando paura tra i residenti e bloccando il traffico. La falla si è formata vicino al civico 47, quando un operaio che guidava un transpallet è passato sotto il portico, e una sezione del marciapiede è improvvisamente crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

Bologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all'altezza del civico 47. Dalle prime ricostruzioni sembra che un operaio a bordo di un transpallet, uno di quei muletti adibiti allo spostamento di materiali, sia passato sotto il portico quando è franata una parte del marciapiedi. Non è chiaro se l'operaio fosse al lavoro nei cantieri del tram, che in via San Felice insistono ormai da oltre un anno per la realizzazione della linea rossa. Il reportage, sos manutenzione strade a Bologna: "Emergenza buche, rallentamenti e disagi" I controlli dei vigili del fuoco. Inizialmente si sarebbe trattato di un buco lieve di 20-30 centri metri.