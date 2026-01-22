Lite tra coinquilini degenera nel sangue uomo ferito alla mano con un coltello

Una lite tra coinquilini a Collemeto è degenerata in un episodio di violenza, con un uomo ferito alla mano da un coltello. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio, all’interno di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause e le dinamiche dell’accaduto.

COLLEMETO – Una violenta discussione tra le mura domestiche è sfociata nel sangue alle prime ore di oggi, giovedì 22 gennaio. Il bilancio è di un uomo ferito e un altro denunciato a piede libero per lesioni.L'episodio si è verificato intorno all'una di notte in un'abitazione di Collemeto.

Violenza nei vicoli, lite degenera: ragazzo di 21 colpito da diversi fendentiLa vittima, un ragazzo di 21 anni, ubriaco, ha raccontato ai militi di essere stato aggredito da un altro ragazzo mentre si trovava in compagnia di alcuni amici

