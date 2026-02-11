Lite degenera in via Pozzo spunta un coltello | un ferito

Questa mattina via Pozzo si trasforma in scena di violenza. Un litigio tra due persone finisce con un coltello e un ferito. Sul posto, carabinieri e ambulanze hanno trovato un uomo con ferite da taglio. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sull’accaduto, ma sembra che l’episodio sia scoppiato improvvisamente nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio.

Carabinieri e mezzi del 118 sono accorsi nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio all'angolo tra via Pozzo e via Alberoni per un'aggressione con un'arma da taglio, forse un coltello. A rimanere ferito, in maniera non grave, un giovane straniero di origine africana che è stato trasportato al pronto.

