Sondrio la lite in strada finisce a colpi di mannaia | 30enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 30 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Sondrio con l’accusa di tentato omicidio dopo aver impugnato una mannaia durante una lite in strada. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo l’incidente, che si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e il sequestro dell’arma. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

Aveva con sé una mannaia che ha usato come arma durante una lite: è stato arrestato ieri pomeriggio a Sondrio un 30enne, accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo – di origine straniera – intorno alle 13 si trovava in via Maffei assieme a un suo connazionale quando hanno iniziato a litigare: una discussione poi sfociata in un vero e proprio combattimento fisico. A questo punto, il 30enne ha estratto una mannaia dalla lama lunga 20 cm e ha colpito al collo l’altro connazionale. Sul posto sono arrivate due pattuglie, una dei carabinieri di Sondrio e l’altra della Polizia locale, allertate da un testimone. Sono quindi partite le ricerche dell’aggressore, che nel frattempo era fuggito a piedi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sondrio, la lite in strada finisce a colpi di mannaia: 30enne arrestato per tentato omicidio Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... Leggi anche: Omicidio Arezzo, lite nella notte finisce in tragedia: ucciso 30enne con quattro colpi di pistola