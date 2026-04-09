Lions day a Bagheria | screening gratuiti e animazione per bambini

Domenica 12 aprile, il Lions Club di Bagheria organizza il “Lions Day” presso gli spazi esterni della scuola Giuseppe Cirincione, in via Diego D’Amico. L’evento si svolge dalle 9 alle 13 e include screening gratuiti e attività di animazione per bambini. L’iniziativa è patrocinata gratuitamente dall’Istituto Comprensivo Scianna-Cirincione e dal Comune di Bagheria.

Il Lions Club di Bagheria organizza, domenica 12 aprile dalle ore 9 alle ore 13 il “Lions Day” negli spazi esterni della scuola Giuseppe Cirincione in via Diego D’Amico, con il patrocinio gratuito dell’Istituto Comprensivo Scianna-Cirincione e del Comune di Bagheria. I cittadini potranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio... Leggi anche: Screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza, tutto pronto per il Lions Day 2026 Temi più discussi: Bagheria, Lions Day tra screening gratuiti e animazione per bambini; Bagheria, una nuova strada per collegare il Rettifilo a Viale Sant’Isidoro: l’annuncio del Comitato dei; Radio One, tra le radio locali più ascoltate: una voce forte che racconta la Sicilia; Ficarazzi, il passaporto si richiede anche in ufficio postale. A Bagheria in occasione del Lions Day screening gratuiti e animazione per bambini.Riceviamo e pubblichiamo: Il Lions Club di Bagheria organizza, domenica 12 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il Lions Day negli spazi esterni della scuola Giuseppe Cirincione in via Diego D’Amico ... comune.bagheria.pa.it LIONS DAY 2024 a Bagheria Domenica 14 aprile 2024. Screening gratuiti e animazione per bambini Scuola Primaria Giuseppe Bagnera.Il LIONS CLUB di BAGHERIA, attivo nel territorio da circa 50 anni, invita le famiglie e tutta la comunità locale al LIONS DAY che si terrà domenica 14 aprile presso la scuola Giuseppe Bagnera ... comune.bagheria.pa.it Tvr Xenon. . INCONTRI – Cesare Pedi, Calogero Scebba e Francesco Canale 08.04.2026 Domenica 12 aprile, dalle 8:30 alle 13, in Piazza Bellini, si svolgerà il Lions Day con diverse postazioni mobili grazie alle quali potranno essere eseguiti gratuitamente p - facebook.com facebook . @ChingteLai riceve il presidente del Lions Clubs International x.com