L'Inter si mantiene in testa alla classifica con un ampio margine e sembra aver conquistato lo scudetto. Le squadre di Milano e Torino hanno espresso commenti favorevoli alla squadra nerazzurra. La recente sconfitta del Como favorisce le squadre di Allegri e Spalletti nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il tecnico Chivu è stato riconosciuto per la sua gestione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici.

l’Inter ha messo le mani sullo scudetto, con i sentiti complimenti e ringraziamenti di Milan e Juve. È il senso di una domenica molto diversa da quella che si pronosticava. Chi avrebbe detto che il Napoli nel pomeriggio non sarebbe passato a Parma? Eppure al Tardini è finita 1-1. Chi non pensava che l’Inter a Como avrebbe rischiato parecchio? E in effetti la squadra di Cristian Chivu ha sofferto fino all’ultimo istante, però ha vinto e lo ha fatto con una rimonta imperiale, da 0-2 a 4-2 (a seguire il 4-3 dell’irriducibilità comasca). La partita è stata bellissima e ci rincuora: se i match di Serie A fossero tutti così, e a patto di far giocare qualche italiano in più, il nostro sarebbe un campionato allenante e andremmo fissi al Mondiale, come succedeva una volta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter è la migliore per distacco, scudetto giusto. Con i ringraziamenti di Milan e Juventus...

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