Cardone riflette | Inter favorita per lo scudetto il distacco sul Milan è consistente

Cardone ha commentato che l'Inter è considerata la favorita per lo scudetto, evidenziando un distacco consistente rispetto al Milan. Durante un’intervista a Lazio News 24, ha analizzato la corsa al titolo e ha messo in risalto la qualità della rosa a disposizione di Chivu. La sua opinione si basa sui dati e le prestazioni attuali delle squadre in campionato.

