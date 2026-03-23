All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C'è un momento, nella giornata di ogni professionista con l'accesso ad una AI generativa, in cui succede qualcosa di strano. È la realizzazione, silenziosa e leggermente inquietante, di avere appena delegato a una macchina non solo un compito, ma un pezzo di sé. Una mail scritta col tuo tono, una ricerca fatta col tuo metodo, un'idea che somigliava alla tua, ma non era la tua. Andrea Prosperi, Mindful Tech Coach certificato, ha un nome per questo senso di disorientamento: lo chiama automatismo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'intelligenza artificiale ci aiuta a fare meglio o ci rende più distratti?

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