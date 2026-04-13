L’incubo di un’anziana nel Vicentino | La badante voleva strangolarmi con una corda La vittima sviene ma resiste e la fa arrestare

Un’anziana nel Vicentino ha accusato la sua badante di aver tentato di strangolarla con una corda. La donna, dopo aver perso i sensi, è riuscita a riprendersi e ha chiamato le forze dell’ordine. La badante è stata arrestata e portata in carcere. Questo episodio si inserisce in una serie di situazioni che coinvolgono assistenti familiari e la tutela delle persone anziane affidate alle loro cure.

Un caso che si aggiunge ai tanti precedenti che seminano l’allarme sulla gestione dei nostri cari, anziani, e affidati alla cura di assistenti familiari. Stavolta siamo a Valbrenta, nel Vicentino, dove la cronaca locale assurta a rilevanza di caso nazionale, ha registrato un episodio di inaudita violenza che ha scosso la comunità del posto in una domenica come tante: quella di ieri 12 aprile. e dove, quello che avrebbe dovuto essere un normale rapporto di assistenza si è trasformato in un incubo quando, a quanto risulta dai primi riscontri d’indagine, una badante avrebbe tentato di strangolare l’anziana che accudiva utilizzando una corda. «Ha tentato di strangolarmi con una corda»: badante arrestata per tentato omicidio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’incubo di un’anziana nel Vicentino: «La badante voleva strangolarmi con una corda». La vittima sviene, ma resiste e la fa arrestare Roma: tenta truffa del finto incidente ma anziana vittima chiama agenti e lo fa arrestareUn uomo finge di essere un carabiniere per truffare un'anziana, ma viene smascherato e arrestato dalla Polizia di Stato. Leggi anche: Una vittima dello stupratore seriale: "Avevo una corda stretta al collo. Ne sono sicura, voleva uccidermi"