Roma | tenta truffa del finto incidente ma anziana vittima chiama agenti e lo fa arrestare

Un uomo ha tentato di ingannare un’anziana con la tecnica del “finto incidente” a Roma. Tuttavia, la vittima ha chiamato le forze dell’ordine e ha fatto arrestare il truffatore, dimostrando attenzione e prontezza nel proteggersi da questo tipo di raggiri. Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta la vigilanza di fronte a tentativi di frode di questo genere.

Un uomo ha tentato di raggirare un’anziana utilizzando la nota tecnica del “finto incidente”, ma questa volta il copione si è invertito e a finire “in trappola” è stato proprio il truffatore. Fingendosi carabiniere, l’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere caduto nell’inganno preparato dalla vittima che aveva scelto. La situazione è iniziata con un primo contatto telefonico, effettuato tramite l’utenza fissa dell’abitazione dell’anziana: dall’altro lato della linea, il sedicente militare informava che la figlia della donna era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che, di conseguenza, non era in grado di parlare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il 14 gennaio 2026, a Pino Torinese, i carabinieri hanno evitato una truffa ai danni di un'anziana.

Un tentativo di truffa si trasforma in un clamoroso fallimento grazie all'astuzia di un'anziana.

