Fissato l'incidente probatorio sul caso Cinturrino | 6 testimoni chiave tra loro anche chi ha visto l’omicidio

L’incidente probatorio nel caso Cinturrino è stato programmato per il 1 e 2 aprile. Durante le due giornate saranno ascoltati sei testimoni, tra cui anche chi ha assistito all’omicidio di Abderrahim Mansouri. Le testimonianze si concentrano sulla ricostruzione dei fatti relativi all’evento criminale. La data è stata stabilita per raccogliere elementi utili nel procedimento giudiziario.

Incidente probatorio fissato il prossimo 1 e 2 aprile sul caso Carmelo Cinturrino: 6 testimoni chiave saranno ascoltati per fissare le prove sull'omicidio di Abderrahim Mansouri. Proseguono le analisi sui dispositivi elettronici sequestrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidioMilano – È stato fissato in due giornate, per l'1 e il 2 aprile 2026, l'incidente probatorio per ascoltare otto testimoni del caso di Carmelo... Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno... Contenuti e approfondimenti su Fissato l 8217 incidente probatorio sul... Temi più discussi: Non una di meno in piazza per chiedere che l’omicida di Eleonora Guidi venga processato – ASCOLTA; RAPINE E PREPOTENZE IN CENTRO A LATINA: A GIUDIZIO I DUE AGUZZINI; Il delitto Italiano a Milazzo. Udienza camerale il 24 marzo; Bambina abusata e ricattata. A processo un 18enne. Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidioMilano, il gip Domenico Santoro accoglie la richiesta della Procura che indaga il poliziotto 42enne per aver ucciso intenzionalmente e con premeditazione il pusher Abderrahim Mansouri nel bosco di Rog ... ilgiorno.it Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo ... milanotoday.it LA RICANDIDATURA del sindaco uscente, a pochi mesi dal voto fissato a fine maggio - facebook.com facebook Fissato per Giovedì 26 Marzo alle ore 17.00 il nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale: comune.calcinaia.pi.it/novita/il-comu… x.com