Oggi si svolge l’incidente probatorio nel procedimento relativo a Carmelo Cinturrino, coinvolto in un procedimento per omicidio. La difesa dell’agente indagato ha presentato una denuncia contro sei testimoni che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini. L’udienza si tiene in una sede giudiziaria di Milano, con la presenza delle parti e dei loro rappresentanti legali. La fase permette di ascoltare i testimoni e raccogliere elementi a supporto delle rispettive posizioni.

Milano, 10 aprile 2026 – Nel caso Carmelo Cinturrino è il giorno dell’incidente probatorio. L’assistente capo di polizia, accusato dell’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo lo scorso 26 gennaio, è arrivato in mattinata in tribunale a Milano, dove saranno sentiti sei testimoni chiamati dalla Procura a sostegno delle ipotesi accusatorie. Oltre 40 i capi d'imputazione contestati al poliziotto. La difesa di Cinturrino denuncia i sei testimoni. I sei testimoni chiamati dalla Procura di Milano nell'incidente probatorio in corso in tribunale sono stati denunciati dalla difesa di Carmelo Cinturrino per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, calunnia e false dichiarazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Cinturrino, oggi l’incidente probatorio. Ma la difesa del poliziotto indagato per omicidio denuncia i sei testimoni

Omicidio Mansouri, difesa di Cinturrino chiede la perizia sui testimoni e fa slittare l'incidente probatorioDovrebbe slittare al 10 aprile l’incidente probatorio sui sei testimoni chiave del caso che coinvolge Carmelo Cinturrino.

Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidioMilano – È stato fissato in due giornate, per l'1 e il 2 aprile 2026, l'incidente probatorio per ascoltare otto testimoni del caso di Carmelo...

Temi più discussi: Caso Cinturrino, slitta l'udienza chiave: i testimoni saranno sentiti il 10 aprile; Caso Cinturrino, slittano le audizioni col gip: tutti e sei i testimoni saranno sentiti il 10 aprile; Caso Cinturrino, verifiche anche sulla polizia locale dopo le dichiarazioni di pusher e tossicodipendenti; Caso Cinturrino, nel verbale di un teste 'l'aggressione in commissariato'.

Caso Cinturrino, verifiche anche su agenti della Polizia locale: centrali le parole di due testimoniGli approfondimenti partono dai verbali delle deposizioni di alcuni tra i pusher e i tossicodipendenti ascoltati nell’ambito dell’inchiesta ... milano.repubblica.it

Caso Cinturrino, slitta l'udienza chiave: i testimoni saranno sentiti il 10 aprileI testimoni avevano parlato di operazioni borderline, con presunti pestaggi e richieste di soldi e droga da parte di Cinturrino e alcuni colleghi ... milanotoday.it

Caso Cinturrino, verifiche anche su agenti della polizia locale: centrali le parole di due testimoni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il Giornale Slitta tutto al 10 aprile. L'incidente probatorio sui sei testimoni chiave del caso Cinturrino previsto per ieri e oggi è saltato perché il fascicolo della procura è arrivato incompleto in aula. Il gip Domenico Santoro ha rinviato l'udienza dopo aver scoperto - facebook.com facebook