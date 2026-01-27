Apre il centro dedicato ai più piccoli

Il nuovo centro “Cappuccetto Verde” offre uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 4 anni, accompagnati da un adulto. Un ambiente pensato per favorire la crescita, il gioco e la condivisione di esperienze, contribuendo allo sviluppo dei più piccoli in un contesto sicuro e stimolante.

Un luogo dove crescere insieme, giocare e condividere esperienze. Apre in città ‘Cappuccetto verde’, un nuovo centro dedicato ai bambini da 0 a 4 anni accompagnati da un adulto. Uno spazio, quello al civico 14 di viale Cappuccini, pensato appunto per il gioco, l’incontro e la relazione, ma non un servizio educativo strutturato: come spiegano dal Comune, si tratta di "un luogo di incontro, gioco e relazione" dove i più piccoli possono fare i primi passi nella socializzazione fuori dalla famiglia. Il centro fa parte della rete dei centri bambini e genitori, servizi aperti a bambini in età prescolare, diversificati per tipologia, accompagnati da un adulto di riferimento; sono aperti alcuni pomeriggi nel corso della settimana o del mese, fino a Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

