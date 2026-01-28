' I mercoledì dell' arte' nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli alla scoperta di Alexander Calder

Oggi alle 17, i bambini potranno scoprire Alexander Calder durante il nuovo appuntamento de ‘I mercoledì dell’arte’. L’evento, pensato per i più piccoli, offre un’occasione di avvicinarsi al mondo dell’arte in modo semplice e divertente.

Sarà dedicato ad Alexander Calder il nuovo appuntamento con ‘I mercoledì dell’arte’ per bambini, che si terrà oggi alle 17.30 presso la biblioteca comunale Bassani. L’incontro, pensato per i piccoli partecipanti dai cinque ai dieci anni, si aprirà con una lettura ad alta voce che racconterà la vita e le opere del celebre artista americano, inventore dei famosi mobiles, animata da musica e immagini suggestive. A seguire, i bambini saranno invitati a sperimentare con forme, colori, fili ed elementi in movimento per creare un laboratorio ispirato alle sculture leggere e dinamiche di Calder. Un’occasione per giocare con l’equilibrio, il movimento e la fantasia, dando vita a opere che danzano nell’aria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

