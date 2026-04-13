L' importanza del volontariato nel mondo del sociale | la Croce Gialla incontra i ragazzi del catechismo

Nel fine settimana, i volontari della Croce Gialla di Ancona hanno incontrato i ragazzi del quarto anno di catechismo nella parrocchia de Le Grazie. L'iniziativa ha visto la partecipazione dei giovani e dei volontari in un momento di confronto e scambio. L'evento si è svolto nella sede parrocchiale, coinvolgendo le parti in attività e discussioni legate al mondo del volontariato e del servizio alla comunità.