L' importanza del volontariato nel mondo del sociale | la Croce Gialla incontra i ragazzi del catechismo
Nel fine settimana, i volontari della Croce Gialla di Ancona hanno incontrato i ragazzi del quarto anno di catechismo nella parrocchia de Le Grazie. L'iniziativa ha visto la partecipazione dei giovani e dei volontari in un momento di confronto e scambio. L'evento si è svolto nella sede parrocchiale, coinvolgendo le parti in attività e discussioni legate al mondo del volontariato e del servizio alla comunità.
ANCONA – Fine settimana da incorniciare per i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno incontrato i ragazzi del quarto anno di catechismo della Parrocchia de Le Grazie ad Ancona.Un incontro voluto dalle catechiste per spiegare ai ragazzi l’importanza del volontariato nell’ambito sociale.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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