Al via ' Attivagiovani' volontariato estivo e partecipazione attiva per i ragazzi del territorio

L’Unione Rubicone e Mare ha lanciato il progetto “Attivagiovani 2026” per coinvolgere i giovani nelle attività della comunità. La causa è l’aumento di interesse tra i ragazzi per il volontariato estivo, che si traduce in una partecipazione più concreta alle iniziative locali. Centinaia di giovani si sono già iscritti, pronti a dedicare il loro tempo a progetti di aiuto e socializzazione. La prima fase si concentra sull’organizzazione di eventi e incontri nelle prossime settimane.

L’iniziativa offre ai giovani l’opportunità di sperimentare brevi ma significative esperienze di impegno civile volontario L’Unione Rubicone e Mare dà il via al progetto “Attivagiovani 2026”, iniziativa chiave per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita comunitaria. Il progetto si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni residenti nei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, offrendo loro l’opportunità di impegnarsi in significative esperienze di volontariato estivo. A fronte del loro contributo, i partecipanti riceveranno un bonus del valore di 100 euro, da destinare all’acquisto di libri, cancelleria e materiale scolastico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Uil Pensionati, al via la fase congressuale: dibattiti, relazioni e partecipazione attivaA Messina si apre ufficialmente la fase congressuale della Uil Pensionati.

Giornate formative al Villaggio dei Ragazzi: ampia partecipazione e riconoscimento del progetto educativoLe giornate formative al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno riscosso grande successo, coinvolgendo numerosi studenti di terza media e loro famiglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Volontariato, al via la 16/a edizione del Premio regionaleTorna per il sedicesimo anno il Premio regionale per il volontariato, di cui si aprono le candidature. L'iniziativa è promossa dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in collaborazione con il Csv ... ansa.it

Solidarietà: CSVNet, al via il progetto Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026Prende il via Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, il progetto nazionale promosso da CSVnet, l’associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv), in collaborazione ... agensir.it