Ligue 1 | OM e OL ritrovano la vittoria; Psg e Lens big match rimandato per la Champions

Nel weekend di Ligue 1, Olympique Marsiglia e Olympique Lione sono tornati alla vittoria dopo periodi senza successi. Il Paris Saint-Germain e il Lens dovevano affrontarsi in un big match, ma l'incontro è stato rinviato a causa di impegni di Champions League. La giornata ha visto anche altre partite, con risultati che hanno modificato le posizioni in classifica. La stagione francese prosegue con diverse sfide ancora da disputare.

Parigi (Francia) 13 aprile 2026 - Weekend di calcio ridotto per il massimo campionato francese. La Ligue 1 infatti questo fine settimana è sceso in campo con solo 7 partite in calendario, perché Psg e Strasburgo hanno chiesto e ottenuto il posticipo delle rispettive sfide per prepararsi al meglio ai quarti di ritorno rispettivamente di Champions e Conference League. A riposo dunque loro, così come le rispettive avversarie ovvero il Lens, prima inseguitrice proprio dei parigini in quello che era lo scontro diretto tra prima e seconda della classe, e lo Stade Brest. Nonostante questo il turno numero 29 di Ligue 1 è stato molto frizzante e ha visto diversi risultati interessanti per i vari obiettivi stagionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: OM e OL ritrovano la vittoria; Psg e Lens big match rimandato per la Champions Ligue 1: Psg vince e si conferma primo, Lens però resta a contattoLione (Francia) 2 febbraio 2026 - Da quattro anni a questa parte la leadership del Paris Saint-Germain non è mai parsa così in dubbio come in questa... Ligue 1: il Monaco non si ferma più. Rinviata la gara del Psg, il Lens perde ancoraMonte Carlo (Principato di Monaco) 16 marzo 2026 - Poteva esserci un avvicendamento in vetta di Ligue 1, ma il Lens fallisce la sua chance.