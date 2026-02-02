Il Paris Saint-Germain si conferma in vetta alla classifica della Ligue 1 dopo la vittoria di ieri. La squadra di Christophe Galtier ha superato gli avversari e si mantiene davanti a tutti, ma il Lens resta a breve distanza, pronto a sfruttare ogni occasione. La lotta per il titolo si riaccende, e il campionato si fa sempre più combattuto.

Lione (Francia) 2 febbraio 2026 - Da quattro anni a questa parte la leadership del Paris Saint-Germain non è mai parsa così in dubbio come in questa stagione. I parigini vincono contro lo Strasburgo e mantengono il primo posto, ma il Lens non si allontana e resta a contatto. Dietro rallenta il Marsiglia, mentre vola il Lione sulla scia della sua quinta vittoria consecutiva. Ritrova il successo il Monaco, mentre si apre la forbice in zona salvezza tra le ultime tre e tutte le altre. L'esito delle partite del weekend. La giornata 20 di Ligue 1 si apre con il successo del Lens, che tiene così alta la pressione sul Psg in zona titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg vince e si conferma primo, Lens però resta a contatto

Nella giornata della Ligue 1 del 8 dicembre 2025, il Lens conferma la sua leadership superando la concorrenza.

Nella stagione di Ligue 1, il Lens continua la sua marcia vincente, consolidando la vetta della classifica.

Résumé OL - PSG : Défaite cruelle dans les dernières minutes (2-3)

Il Paris Saint-Germain vince il 10° titolo della Ligue 1 nella storia; Ligue 1: il PSG in dieci lotta e vince contro lo Strasburgo, tornando in vetta; Barcola decisivo, il Psg si riprende la vetta in Ligue 1. Liga, vittoria in extremis per il Levante; Ligue 1: il Psg in dieci piega lo Strasburgo, Lione ok contro il Lille.

