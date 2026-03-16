Ligue 1 | il Monaco non si ferma più Rinviata la gara del Psg il Lens perde ancora
Il Monaco continua la sua serie positiva in Ligue 1, mantenendo saldo il primo posto. La partita del Paris Saint-Germain è stata rinviata, mentre il Lens subisce un'altra sconfitta e perde terreno in classifica. La giornata di campionato si conclude con queste novità, lasciando invariati gli equilibri tra le prime squadre.
Monte Carlo (Principato di Monaco) 16 marzo 2026 - Poteva esserci un avvicendamento in vetta di Ligue 1, ma il Lens fallisce la sua chance. I sangue e oro perdono contro il Lorient e non approfittano del turno in cui il Psg non scende in campo, a causa del rinvio per preparare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea. Il Marsiglia stacca il Lione a terzo posto, mentre continua la sua risalita il Monaco con la sua quinta vittoria consecutiva. L'esito delle partite del weekend. Il turno numero 26 di Ligue 1 si apre con la terza vittoria di fila del Marsiglia. Ci ha preso gusto mister Habib Beye, che riporta così l'OM al terzo posto solitario in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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