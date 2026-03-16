Il Monaco continua la sua serie positiva in Ligue 1, mantenendo saldo il primo posto. La partita del Paris Saint-Germain è stata rinviata, mentre il Lens subisce un'altra sconfitta e perde terreno in classifica. La giornata di campionato si conclude con queste novità, lasciando invariati gli equilibri tra le prime squadre.

Monte Carlo (Principato di Monaco) 16 marzo 2026 - Poteva esserci un avvicendamento in vetta di Ligue 1, ma il Lens fallisce la sua chance. I sangue e oro perdono contro il Lorient e non approfittano del turno in cui il Psg non scende in campo, a causa del rinvio per preparare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Chelsea. Il Marsiglia stacca il Lione a terzo posto, mentre continua la sua risalita il Monaco con la sua quinta vittoria consecutiva. L'esito delle partite del weekend. Il turno numero 26 di Ligue 1 si apre con la terza vittoria di fila del Marsiglia. Ci ha preso gusto mister Habib Beye, che riporta così l'OM al terzo posto solitario in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il Monaco non si ferma più. Rinviata la gara del Psg, il Lens perde ancora

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