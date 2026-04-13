L’ho visto la mattina del delitto Garlasco a Mattino 5 il testimone svela chi c’era fuori casa Poggi

Un testimone ha dichiarato di aver visto qualcuno fuori dalla casa coinvolta nel delitto la mattina dell’evento. Questa testimonianza, rimasta inedita per anni, viene ora riportata in un contesto televisivo. La rivelazione riaccende l’attenzione sulla vicenda, uno dei casi più discussi della cronaca recente. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo all’identità delle persone coinvolte o alle circostanze precise.

Un dettaglio rimasto per anni ai margini torna oggi a far discutere e riaccende i riflettori su uno dei casi più controversi della cronaca italiana. Nel delitto di Garlasco, ogni elemento, anche il più piccolo, continua a essere riesaminato con attenzione, nella speranza di arrivare a una verità definitiva. Ed è proprio da una testimonianza apparentemente secondaria che emerge un nuovo spunto di riflessione. Per lungo tempo, questo racconto è rimasto sullo sfondo, quasi dimenticato tra le pieghe di un’indagine complessa e stratificata. Oggi però quelle parole tornano con forza, inserendosi in un contesto investigativo che negli anni non ha mai smesso di evolversi e sollevare interrogativi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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“Chi c’era in casa Poggi”. Garlasco, rivelazioni choc sulla mattina del delittoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il nome di Chiara Poggi continua a pesare come un macigno sulla cronaca giudiziaria italiana.

DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.