Chi c’era in casa Poggi Garlasco rivelazioni choc sulla mattina del delitto

Da caffeinamagazine.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina del delitto di Garlasco si sono susseguite nuove rivelazioni che scuotono la ricostruzione dei fatti. Le testimonianze e i dettagli emersi portano alla luce aspetti finora poco noti di quella giornata, e spingono a rivedere alcune ipotesi sulla dinamica degli eventi. Restano ancora molti punti da chiarire su quanto accadde in quella casa.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il nome di Chiara Poggi continua a pesare come un macigno sulla cronaca giudiziaria italiana. Diciotto anni di indagini, processi, perizie e controperizie non sono bastati a spegnere dubbi e interrogativi. Per comprendere perché ancora oggi non esista una verità condivisa sul killer, o sui killer, bisogna tornare all’inizio, a quelle prime ore concitate in cui tutto si è giocato. >> Sanremo 2026, Laura Pausini choc: l’hanno vista proprio così. Esplode l’Ariston A riaprire uno squarcio su quei momenti è stato Gennaro Cassese, il colonnello dei carabinieri che guidò la prima fase investigativa. Le sue parole, pronunciate in televisione a Quarto Grado, hanno avuto l’effetto di una scossa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco

Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco

Chi ha ucciso Chiara Poggi e chi c'era sulla scena del crimine - Porta a porta 10/12/2025

Video Chi ha ucciso Chiara Poggi e chi c'era sulla scena del crimine? - Porta a porta 10/12/2025

Discussioni sull' argomento Chi si è esibito alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026? Elenco completo degli artisti, ospiti e special guest; Meloni ha ragione: alla prima riunione del Board of Peace c’era la maggioranza dei Paesi Ue; Che cosa c'era prima del big bang?; C’era una volta… una bambina che cambiò il mondo.