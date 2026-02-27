Chi c’era in casa Poggi Garlasco rivelazioni choc sulla mattina del delitto

Nella mattina del delitto di Garlasco si sono susseguite nuove rivelazioni che scuotono la ricostruzione dei fatti. Le testimonianze e i dettagli emersi portano alla luce aspetti finora poco noti di quella giornata, e spingono a rivedere alcune ipotesi sulla dinamica degli eventi. Restano ancora molti punti da chiarire su quanto accadde in quella casa.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il nome di Chiara Poggi continua a pesare come un macigno sulla cronaca giudiziaria italiana. Diciotto anni di indagini, processi, perizie e controperizie non sono bastati a spegnere dubbi e interrogativi. Per comprendere perché ancora oggi non esista una verità condivisa sul killer, o sui killer, bisogna tornare all’inizio, a quelle prime ore concitate in cui tutto si è giocato. >> Sanremo 2026, Laura Pausini choc: l’hanno vista proprio così. Esplode l’Ariston A riaprire uno squarcio su quei momenti è stato Gennaro Cassese, il colonnello dei carabinieri che guidò la prima fase investigativa. Le sue parole, pronunciate in televisione a Quarto Grado, hanno avuto l’effetto di una scossa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco

Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco

Chi ha ucciso Chiara Poggi e chi c'era sulla scena del crimine - Porta a porta 10/12/2025

Discussioni sull' argomento Chi si è esibito alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026? Elenco completo degli artisti, ospiti e special guest; Meloni ha ragione: alla prima riunione del Board of Peace c’era la maggioranza dei Paesi Ue; Che cosa c'era prima del big bang?; C’era una volta… una bambina che cambiò il mondo.

Chi ha voglia di viaggiare Per chi sta per partire, per chi sogna di farlo...da noi trovate tutte le guide necessarie! GB #bibliogradisca #casamaccarigradisca #bibliogo #novitàdellasettimana #guideturistiche #lonelyplanet #edt #touringclubitaliano #viaggi - facebook.com facebook